Mimořádné a stále se prohlubující sucho postihlo klíčová vodní díla takzvané vltavské kaskády. Na orlické i slapské přehradě je nyní hladina vody nejníže v historii. A Slapy, které vypouští do koryta výrazně více vody, než do nich přiteče, zaznamenávají každý den nový rekord. Z obou vodních děl nyní vytéká nejnižší možné množství vody potřebné pro udržení života v řece, zásobování obyvatel a podniků na březích i provoz čističek odpadních vod.

Prognóza na další dny, týdny i měsíce přitom podle generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly není ani trochu příznivá. „Meteorologové zatím deště, které by zdroje doplnily, v dohledné době nehlásí. Nelze tak vyloučit, že by Slapy mohly dopadnout stejně jako Orlík. Naštěstí ale máme v záloze ještě Lipno,“ říká Kubala.

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Co se dočtete dál

  • Na orlické i slapské přehradě je nyní hladina vody nejníže v historii. A Slapy, které vypouští do koryta výrazně více vody, než do nich přiteče, zaznamenávají každý den nový rekord. Z obou vodních děl nyní vytéká nejnižší možné množství vody potřebné pro udržení života v řece, zásobování podniků, obyvatel na březích i provoz čističek odpadních vod.
  • Jaká je prognóza na další týdny a měsíce?
  • A co když se voda ve slapské přehradě vyčerpá podobně jako v Orlíku?
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