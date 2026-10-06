Události spojené s útokem Izraele a USA na Írán letos v březnu výrazně zdražily letenky, především směrem do jihovýchodní Asie. Ostřelování blízkovýchodních letišť, jejich následné zavření a obava lidí cestovat přes Záliv se promítly do snížení počtu letů na trase a následně do zvýšení cen. V posledních týdnech se ale na pražském letišti objevuje nový trend: ceny letenek do dovolenkových destinací začaly opět výrazně klesat.
Před hlavní sezonou turismu do jihovýchodní Asie se aerolinky předhání ve slevách a přichází s akčními nabídkami. Má to hned několik důvodů a zákazník může hodně ušetřit.
Co se dočtete dál
- O kolik a kam letenky zlevňují.
- Proč zlevňují.
- Co s cenami může ještě zahýbat směrem dolů.
- Kdo na válce „nejvíce vydělal“.
- Jaké nové linky se v Praze objeví.
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