Události spojené s útokem Izraele a USA na Írán letos v březnu výrazně zdražily letenky, především směrem do jihovýchodní Asie. Ostřelování blízkovýchodních letišť, jejich následné zavření a obava lidí cestovat přes Záliv se promítly do snížení počtu letů na trase a následně do zvýšení cen. V posledních týdnech se ale na pražském letišti objevuje nový trend: ceny letenek do dovolenkových destinací začaly opět výrazně klesat.

Před hlavní sezonou turismu do jihovýchodní Asie se aerolinky předhání ve slevách a přichází s akčními nabídkami. Má to hned několik důvodů a zákazník může hodně ušetřit.

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Co se dočtete dál

  • O kolik a kam letenky zlevňují.
  • Proč zlevňují.
  • Co s cenami může ještě zahýbat směrem dolů.
  • Kdo na válce „nejvíce vydělal“.
  • Jaké nové linky se v Praze objeví.
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