V polovině listopadu plánuje Letiště Praha představit novinářům jednotlivé etapy rozsáhlé a nákladné modernizace. Účastnit se ho má i vedení firmy. Zhruba dva týdny před listopadovou prezentací je ale z pětičlenného představenstva torzo. Od rezignace Radomíra Lašáka z pozice předsedy uběhl více než týden a podle oficiálních prohlášení mělo jít o jeho osobní rozhodnutí. Zdroje HN z letiště ale uvádí, že šlo především o spory uvnitř představenstva firmy, dusnou atmosféru a následný tlak ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) na změnu.
Její resort na dotaz redakce uvedl, že už připravuje nové výběrové řízení a vypíše ho v blízké době. Kromě toho od poloviny září běží další dvě „výběrka“, konkrétně na člena představenstva odpovědného za finance a korporátní služby a člena odpovědného za letecký provoz a bezpečnost. O práci by tak měli přijít Marek Mastník a Martin Kučera, kteří uvedené pozice nyní zastávají.
Co se dočtete dál
- Co se na Letišti Praha nyní řeší.
- Jak to vypadá s forenzním auditem.
- Jak se posunula výběrová řízení.
- Co bude dál.
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