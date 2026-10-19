Na pražském letišti se objevuje nový trend: přibývá přímých linek do měst u lyžařských center. V zimním letovém řádu, který začíná v neděli 25. října, se postupně objeví nová spojení z Letiště Václava Havla do destinací v Tatrách nebo italských Alpách. Zvláště spojení do Tater bude nejen časově, ale i cenou konkurovat vlakovým spojením nebo dlouhé cestě autem. Letecké linky se ještě ani neotevřely a už je po nich sháňka.

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Co se dočtete dál

  • O jaká spojení jde.
  • Jaká je cena v porovnání s vlakem.
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