Aerolinky, zejména ty nízkonákladové, jsou velmi citlivé na zvýšení letištních poplatků. Často naopak tlačí evropská letiště ke zlevnění nebo mimořádným pobídkám, jinak hrozí zrušením některých linek a přesunutím letadel do výhodnějších destinací. Premiantem v tom je například irský Ryanair. Nový šéf pražského letiště Radomír Lašák se nyní odhodlal k významnému kroku: rozhodl se od příštího jara poplatky zvýšit. Pod minulým vedením přitom byla poplatková politika spíše konzervativní. Změn je ale víc: kromě průvanu v nejvyšším managementu chce mít Lašák z Prahy transferový hub. 

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Co se dočtete dál

  • O kolik se poplatky zvýší.
  • Jaký byl přístup minulého vedení.
  • Proč chce mít Lašák z Prahy transferový hub.
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