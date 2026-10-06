Představa, že si Evropa vyrobí auto od suroviny až po hotový vůz sama, je v éře obchodních válek, blokád a geopolitického napětí lákavá, ale nereálná. A i když si materiály zajistíme, největším rizikem zůstává fakt, že dodávky důležitých komponent ovládá jen několik málo zemí a firem. U šesti z deseti sledovaných materiálů a komponent je nejslabším článkem zpracování, nikoli těžba. A právě tady Evropě chybějí kapacity, prověření dodavatelé i know-how. Dospěli jsme k tomu v rámci studie zpracované pro Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).
Tuto závislost ještě více prohlubuje elektromobilita. Ta si v poptávce po specifických materiálech a například čipech totiž konkuruje s technologickými giganty, datovými centry, vývojáři umělé inteligence, ale i zbrojním průmyslem.
Plná soběstačnost je pro Evropu nereálným cílem. Dlouhodobě životaschopný autoprůmysl však lze udržet, pokud se zaměříme na snižování největších závislostí a posilování odolnosti dodavatelských řetězců. A to je úkol nejen pro vládní i nevládní instituce, ale i pro samotné automobilky.
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Je nutné výrazně posílit vlastní rafinaci surovin a výrobu komponent. A zároveň nakupovat z více zemí zároveň a jistit se dodávkami od širší skupiny dodavatelských řetězců.
Jedno je ovšem jisté – bude to dražší. Evropská výroba magnetů nedokáže cenově konkurovat čínské. Kvalifikace nového dodavatele trvá v automobilovém průmyslu rok až tři roky, rozšíření kapacit u nejkritičtějších vstupů často přes pět let. Někdo musí kompenzovat souběžné dodávky z více zdrojů, větší zásoby i dražší evropskou výrobu.
Bez deklarované veřejné podpory, rychlejšího povolování a dlouhodobých odběrových smluv, které investorům dají jistotu poptávky, se do nových kapacit nikdo nepustí.
Vzhledem k probíhajícím změnám na globálních trzích není otázkou, zda za vyšší odolnost zaplatíme, ale zda jsme ochotni investovat včas. Budování nových kapacit, kvalifikace dodavatelů i rozvoj alternativních zdrojů trvají roky. Čekat na další krizi by bylo podstatně dražší než investovat do odolnosti dnes. I nákladná prevence vyjde levněji než odstavené výrobní linky.
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