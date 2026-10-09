Zentiva, Meopta, Colt, Invia, Slevomat, Packeta… To je jen malý vzorek z velkých transakcí v českém byznysu, na kterých se v posledních dvou dekádách podílela poradenská společnost Corpin. Její zakladatel Jiří Hák o tom ale dosud prakticky nemluvil.

„Náš byznys je diskrétní a decentní,“ říká muž, který patří k pamětníkům tuzemského trhu fúzí a transakcí a obšírně o něm mluvil v novém díle podcastu Moucha na zdi. Popisoval v něm například, proč jsou poradenské firmy důležitou infrastrukturou moderního kapitalismu nebo jak se po pěti letech ve skupině PPF rozhodl osamostatnit a co na to říkal Petr Kellner.

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