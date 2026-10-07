První kolo prezidentských voleb v Brazílii nabídlo překvapivý výsledek. Se ziskem 47,03 procenta hlasů v něm zvítězil Flávio Bolsonaro, nejstarší syn bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, který si odpykává trest za pokus o převrat. Teprve za ním skončila se ziskem 45,16 procenta současná hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva, který usiluje o čtvrtý mandát. Jedenaosmdesátiletého Lulu přitom předvolební průzkumy favorizovaly. Trh ale na překvapivý výsledek reagoval pozitivně. Brazilské akcie se dostaly na novou rekordní úroveň a banky z Wall Street v nich vidí další potenciál.
Co se dočtete dál
- Proč brazilské akcie po překvapivém výsledku prvního kola voleb výrazně rostly.
- Co investoři očekávají od případného vítězství Flávia Bolsonara a proč je zajímají hlavně veřejné finance a úrokové sazby.
- Jaký potenciál podle velkých bank z Wall Street brazilské akcie mají a co může jejich růst ohrozit.
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