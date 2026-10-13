V Česku se začala rozvíjet nová profese zaměřená na systematickou organizaci domova. Cílem je pomoci lidem vytřídit předměty v domácnosti, zbavit se nepotřebných a pro ty zbylé vytvořit funkční systém ukládání, aby chaos už nevznikal.

Oboru, který už je na Západě etablovaný, se u nás na plný úvazek věnují více než dvě desítky žen. Loni společně vytvořily profesní komunitu a uvažují o založení asociace. Proč se nová služba začíná šířit právě teď, kolik stojí a proč je vůbec někdy těžké zbavovat se věcí?

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Co se dočtete dál

  • Proč služba organizování domácnosti naráží v Česku na předsudky.
  • Proč je těžké některé nepoužívané věci vyhodit.
  • V čem spočívá pravidlo „pracovní smlouvy s věcmi“.
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