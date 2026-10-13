V Česku se začala rozvíjet nová profese zaměřená na systematickou organizaci domova. Cílem je pomoci lidem vytřídit předměty v domácnosti, zbavit se nepotřebných a pro ty zbylé vytvořit funkční systém ukládání, aby chaos už nevznikal.
Oboru, který už je na Západě etablovaný, se u nás na plný úvazek věnují více než dvě desítky žen. Loni společně vytvořily profesní komunitu a uvažují o založení asociace. Proč se nová služba začíná šířit právě teď, kolik stojí a proč je vůbec někdy těžké zbavovat se věcí?
Co se dočtete dál
- Proč služba organizování domácnosti naráží v Česku na předsudky.
- Proč je těžké některé nepoužívané věci vyhodit.
- V čem spočívá pravidlo „pracovní smlouvy s věcmi“.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace