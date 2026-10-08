Uprostřed léta pohnula světem první zpráva o autonomním útoku AI na Hugging Face. Podobné jevy se od té doby opakují dál. Nejenže tento útok nikdo z lidí nenařídil; byl expresis verbis námi, stvořiteli AI, zakázán. AI porušila morální zákon jejího stvořitele – nás. A teď, co s ní? Tisíce let staré příběhy o stvoření člověka začínají nabírat na větší aktuálnosti, než si uvědomujeme.

Když jsem o tomto tématu v lednu 2017 na tomto místě psal poprvé, znělo to (i mně) jako science fiction. Již tenkrát jsem si hrál s paralelou, že Genesis můžeme také číst tak, že onou umělou inteligencí jsme ve skutečnosti my.

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Co se dočtete dál

  • Jak a proč AI na Hugging Face zaútočila autonomně.
  • Jak příběh z Genesis osvětluje vztah mezi stvořitelem a umělou inteligencí.
  • Proč by vyšší AI měly být testovány v „air-gapped“ laboratořích.
  • Jaké morální a praktické dilema vzniká při rozhodování smazat nebo omezit AI.
  • V čem spočívá paralela mezi lidským pádem z Edenu a chováním AI.
  • Jak rozdílně působí škála AI rojů oproti jedinečným lidským aktérům.
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