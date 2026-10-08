Španělské sdružení nájemníků vyzvalo ke generální stávce, která se má napříč zemí uskutečnit 11. listopadu. Je to reakce na smrt 87leté Maricarmen Abascalové, která byla před měsícem donucena opustit svůj byt, ve kterém žila přes 70 let v nájmu. Její vystěhování přivedlo do ulic tisíce lidí, její smrt pak způsobila politickou bouři.
Zemí zmítá politická krize. Minulý týden pod tlakem demonstrantů španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Jejich podstatou byl zákaz vystěhování zranitelných osob do roku 2030. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu (i proto, že nerozlišovaly, zda byt patří velkým fondům, či malým vlastníkům jednotlivcům) a i kvůli tomu tamní premiér Pedro Sánchez oznámil předčasné volby na 29. listopadu.
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