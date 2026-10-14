Co dnes rozhoduje o tom, zda lidé firmu skutečně vnímají jako dobrého zaměstnavatele?
Konkurenceschopná mzda je důležitým předpokladem, sama o sobě ale nestačí. Lidé hodnotí celkovou zkušenost – jestli je práce zajímavá a dává jim smysl, jaké je vedení a firemní kultura, zda mají možnost se rozvíjet a kam se mohou profesně posunout. Velkou výhodou stavebnictví je také to, že za svou prací vidíte něco konkrétního. To, na čem několik let pracujete, se nakonec stane reálnou součástí města, dopravní infrastruktury nebo krajiny.
Zároveň dnes nestačí být dobrým zaměstnavatelem jen pro lidi, kteří už ve firmě pracují. Musíme umět oslovit i ty, kteří o stavebnictví zatím třeba vůbec neuvažovali. A to jak pro technické, tak pro dělnické profese. Přetahování konkurence o kvalitní lidi je velké a podle mě je nevyhrajete jedním benefitem nebo vyšší mzdou. Rozhoduje spíš to, jakou perspektivu dokážete člověku nabídnout – co se u vás může naučit, na jakých projektech může pracovat a kam se může v dalších letech posunout.
Je právě tohle cesta, jak udělat stavebnictví atraktivnější i pro mladou generaci?
Určitě, ale není to jen o výsledku. Stavebnictví se technologicky posunulo obrovským způsobem. Dnešní práce na stavbě vypadá úplně jinak než před lety. Pracujeme s 3D modely, digitálními daty, GPS systémy, drony nebo roboty. I stavební stroje jsou stále více řízené digitálně a role člověka se postupně mění.
Studenti, kteří k nám přicházejí na praxi, jsou někdy překvapeni, kolik technologií se za dnešní stavbou skrývá. A právě to je často začne bavit – dostanou před sebe konkrétní problém, který musí vyřešit, a současně vidí výsledek.
Výhodou mezinárodní skupiny jsou navíc možnosti získat zkušenosti i mimo Českou republiku. Naši lidé se například podíleli na tunelových projektech v Rumunsku, výstavbě metra v Dauhá nebo na tunelových a mostních stavbách v Norsku.
Liší se výrazně to, co od zaměstnavatele očekávají jednotlivé generace?
S generačními nálepkami bych byl opatrný. Základní potřeby lidí jsou podle mě velmi podobné, spíš se v různých životních fázích mění jejich intenzita a priority. Mladší kolegové například očekávají rychlejší zpětnou vazbu, chtějí se intenzivně učit a potřebují znát kontext – nestačí jim říct, co mají udělat, chtějí vědět také proč.
U lidí ve středním věku více vystupuje do popředí stabilita, dlouhodobá perspektiva nebo možnost sladit práci s osobním životem. Zkušení zaměstnanci zase oceňují větší autonomii a možnost předávat své zkušenosti dál. Nemyslím si tedy, že by jedna generace byla lepší nebo náročnější než jiná. Úkolem zaměstnavatele je umět s těmito rozdílnými potřebami pracovat.
Jaké možnosti profesního rozvoje dnes PORR zaměstnancům nabízí?
Velkou výhodou je, že jsme součástí mezinárodní skupiny. Zaměstnanci mají přístup ke školením, e‑learningu, mezinárodní výměně zkušeností a mohou si doplnit vzdělání i v oborech, které původně nestudovali. Důležité je pro nás také předávání know‑how mezi zkušenými kolegy a mladší generací.
Současně se snažíme dívat na profesní rozvoj jinak než jen jako na postup po klasickém kariérním žebříčku. Pracujeme na kompetenčním managementu, který vychází z toho, co člověk skutečně umí, nejen z názvu jeho pracovní pozice. Kariéra tak nemusí znamenat pouze cestu od specialisty k manažerovi. Člověk může růst i do šířky, získávat nové odborné znalosti a zkušenosti v dalších oblastech a postupně se zapojovat do různých rolí.
Ve stavebnictví je to velmi přirozené. Zkušenosti stavbyvedoucího, přípraváře nebo vedoucího projektu se v řadě oblastí prolínají. Chceme proto lidem umožnit, aby svůj potenciál využívali napříč profesemi a nebyli po celou kariéru svázáni jednou pracovní pozicí.
Co kromě profesního rozvoje nabízíte zaměstnancům?
Pět týdnů dovolené nebo sick days dnes už zaměstnanci vnímají jako standard. Nabídka benefitů musí být širší a reagovat na různé potřeby lidí – ať už jde o podporu zdraví a prevenci, příspěvky na sportovní a kulturní aktivity nebo zajištění do budoucna například formou příspěvku na penzijní spoření.
Důležitá je pro nás ale také společná firemní kultura. Během roku proto vytváříme řadu příležitostí, při kterých se mohou zaměstnanci potkávat i mimo každodenní práci – při společenských, sportovních nebo dobrovolnických aktivitách, často i se svými rodinami. Ve firmě s téměř 1400 zaměstnanci, kteří pracují na různých projektech a místech v Česku a na Slovensku, pomáhají podobná setkání propojovat lidi napříč týmy, profesemi i generacemi. I to je podle mě důležitá součást toho, jak se lidé ve firmě cítí.
Stavebnictví je stále vnímáno jako převážně mužský obor. Mění se to?
Mění, i když určitý stereotyp stále přetrvává. V PORR dnes tvoří ženy téměř pětinu zaměstnanců a působí napříč firmou, včetně technických a vedoucích profesí – jako stavbyvedoucí, mistryně nebo vedoucí provozu.
Technologický vývoj navíc postupně odstraňuje některé fyzické bariéry, které byly se stavebnictvím tradičně spojovány. Zároveň se ukazuje, jak široké možnosti tento obor nabízí. Vedle samotné realizace staveb zahrnuje projektování, přípravu, digitalizaci, ekonomiku nebo řízení projektů. Prostor pro profesní uplatnění je tak mnohem širší, než může tradiční představa o stavebnictví naznačovat.
Pokud chceme do oboru přivést více žen, je důležité právě tuto realitu ukazovat. Nejde o to vytvářet pro ženy zvláštní role, ale dát jim prostor najít si ve stavebnictví vlastní profesní cestu a dál se v ní rozvíjet. A čím více žen bude v oboru vidět, tím rychleji se podle mě bude měnit i jeho stále přetrvávající stereotypní obraz.
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Jak podle vás technologie změní práci ve stavebnictví v dalších letech?
Ten posun už probíhá. Plánujeme ve 3D, pracujeme s digitálními modely, využíváme drony k monitoringu staveb a výpočtu kubatur a nasadili jsme také zdicího robota. Automatizace postupně přebírá část fyzicky náročných nebo rutinních činností, zvyšuje efektivitu a pomáhá snižovat zdravotní rizika.
Neznamená to ale, že bude stavebnictví potřebovat méně lidí. Mění se především charakter jejich práce a kompetence, které budou potřebovat. Větší roli budou hrát zkušenosti, rozhodování a schopnost technologie správně ovládat a využívat v praxi.
Pro celý obor je to podle mě velká příležitost. Technologie mohou udělat práci ve stavebnictví bezpečnější a efektivnější a zároveň otevřít prostor pro nové a odbornější role. Profese se budou dál vyvíjet a s nimi i nároky na kvalifikaci lidí.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Nejlepší zaměstnavatelé.
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