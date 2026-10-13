Naše země čelí nové bezpečnostní realitě. Válka na Ukrajině i nedávné incidenty v Evropě ukazují, jak zranitelná je kritická infrastruktura vůči bezpilotním prostředkům. Zatímco například Německo nemá ani návrh zákona, který řeší její ochranu před drony, Česko už ho má v připomínkovém řízení. Náskok v paragrafech ale nestačí, pokud se zároveň nezlepší schopnost bránit se. Tuzemské průmyslové podniky, energetické uzly a takzvané měkké cíle v současnosti nejsou na hrozby bezpilotních prostředků reálně dostatečně připraveny.
Česká skupina S‑Tech Group se svou firmou Czechia Systems proto přichází s uceleným řešením a nabízí provozovatelům komplexní protidronovou ochranu se svým systémem Murmus. Díky plné vertikální integraci, dodavatelskému řetězci výhradně ze zemí NATO a Ukrajiny bez závislosti na Číně či Rusku a zkušenostem z ukrajinského bojiště nabízí systém, který dokáže efektivně ochránit české továrny, energetiku i místa s velkou koncentrací lidí.
Drony jako hrozba pro průmysl a energetiku
Ochrana vzdušného prostoru nad strategickými objekty byla v minulosti výhradní doménou armády. Vývoj v posledních letech však situaci zásadně proměnil. Cílem útoků jsou nejen vojenské objekty, ale především kritická infrastruktura a takzvané měkké cíle – nákupní centra, koncerty, nádraží nebo školy. „Šáhid není teoretická hrozba, je to dnešní realita. Pro firmy, které provozují infrastrukturu nebo místa s velkým pohybem lidí, je nyní otázkou, jak rychle umí dron odhalit a jestli ho dokážou zastavit dřív, než udělá škodu,“ upozorňuje Anna Růžičková, zakladatelka a ředitelka S‑Tech Group.
Bezpilotní prostředky – od malých komerčních dronů až po pokročilé průzkumné a útočné – tedy představují hrozbu a nová rizika, na která musí adekvátně reagovat i civilní sektor. Odpovědnost za kontinuitu provozu a bezpečnost majetku tak nyní leží z velké části na samotných provozovatelích.
Česko má v této oblasti unikátní výchozí pozici. „Při diskusích na konferenci v německém Essenu se jasně ukázalo, že zatímco velké evropské země teprve definují legislativní rámec a hledají cesty k zapojení soukromého sektoru, naše země je v tomto směru výrazně napřed. Český průmysl tak má příležitost získat znatelný náskok v praktickém nasazení ochranných systémů,“ vysvětluje Libor Novák, ředitel společnosti Czechia Systems.
Zákon, který stanovuje pravidla pro zakládání chráněných zón a podmínky zásahů a byl připraven ministerstvy vnitra a dopravy, je od července v připomínkovém řízení a účinnost je plánována od července 2027.
Je ovšem třeba si uvědomit, že stejně jako neexistuje jeden typ dronu, neexistuje jeden univerzální obranný systém. Účinná ochrana musí být vícevrstvá. Cílem moderní protidronové ochrany je zajistit spolehlivou detekci, identifikaci a neutralizaci bezpilotního prostředku ještě před vznikem škody. Právě na tento segment se zaměřuje česká skupina S‑Tech Group s cílem dokázat, že česká infrastruktura může být díky tuzemským technologiím na útoky a obranu plně připravena.
Murmus: mobilní ochrana pro strategické objekty
Vlajkovým produktem skupiny S‑Tech Group v oblasti protidronové ochrany je chytrý mobilní systém Murmus, vyvíjený společností Czechia Systems. Tento komplexní systém reaguje na klíčovou vlastnost moderních dronových hrozeb – jejich neustálou proměnu. Staví na modularitě a možnosti kontinuálního upgradu. Systém dokáže dron odhalit, zařadit, sledovat, rušit a v případě potřeby fyzicky zničit, a to včetně těžkých sebevražedných dronů typu Šáhid.
Na první pohled vypadá jako dvě až tři servisní dodávky. Ve skutečnosti jde o mobilní velitelské a bojové stanoviště. Velitelské vozidlo nese radar na teleskopickém stožáru, dvě úderná vozidla vezou záchytné drony, celek doplňuje síť senzorů. Systém má autonomní navádění, ale o každém zásahu rozhoduje člověk a může ho v jakékoliv fázi přerušit.
„Ochrana strategického objektu či podniku vyžaduje systém, který neruší okolní civilní infrastrukturu, funguje autonomně v reálném čase a přizpůsobí se konkrétnímu profilu hrozby. Murmus byl zkonstruován tak, aby poskytoval okamžitou mobilní ochranu tam, kde je nejvíce potřeba – od energetických uzlů přes průmyslové areály až po ochranu hranic či veřejných akcí,“ doplňuje Libor Novák.
Czechia Systems se svým mobilním protidronovým systémem Murmus došla až do finále výběru do akcelerátoru NATO DIANA. Patří tak mezi nejlépe hodnocené uchazeče v soutěži otevřené firmám ze všech 32 států Severoatlantické aliance. Laťka je nastavena extrémně vysoko – v minulém ročníku se o místo ucházelo téměř 3700 firem a uspělo jen 150 z nich, letos navíc DIANA hledá ještě méně firem, pouhých 140.
Dodavatelský řetězec ze zemí NATO a Ukrajiny
Zásadní konkurenční a bezpečnostní výhodou řešení od skupiny S‑Tech Group je naprostá technologická nezávislost. Holding pokrývá celou vertikálu obranného průmyslu – od výroby jednotlivých komponentů až po finální komplexní systémy. Celý dodavatelský řetězec leží výhradně v zemích NATO a na Ukrajině, bez jakékoliv závislosti na Číně nebo Rusku.
Tento model se nedávno propsal i do samotného názvu skupiny. „V září 2026 jsme zapsali změnu názvu na S‑Tech Group a.s. Reagovali jsme tím na přechod od akcelerační platformy k plně integrované průmyslové skupině v oblasti bezpilotního boje, v čele s protidronovými řešeními,“ říká Anna Růžičková.
„Dnes jsme skupina, která drží klíčové vrstvy: motory, komponenty, konektivitu, palubní autonomii, efektory (aktivní prvky k neutralizaci, zneškodnění nebo destrukci nepřátelského dronu – pozn. red.) i softwarové integrace. Skutečná hodnota vzniká ve chvíli, kdy tyto technologie spojíme. Dokážeme dodat celý systém a i po dodání dál iterovat, protože hrozby se mění rychleji, než trvá cyklus zakázky,“ dodává Růžičková.
Ukrajinská bojová DNA a česká průmyslová přesnost
Součástí strategie S‑Tech Group je unikátní propojení dvou světů: reálné zkušenosti z nejintenzivnějšího dronového konfliktu současnosti a stabilního českého průmyslového zázemí. Součástí S‑Tech Group je ukrajinská společnost Astravidya, kde se vyvíjejí a vyrábějí motory a testují naváděcí logiky v podmínkách ostrého nasazení. Zkušenosti z fronty se tak do produktů promítají okamžitě a obsluhu systému školí i instruktoři s bojovou zkušeností z Ukrajiny.
Zatímco ukrajinský tým přináší do vývoje vysoké tempo, rychlé iterace a okamžitou zpětnou vazbu z bojiště, česká strana zajišťuje precizní sériovou výrobu, certifikaci a škálovatelnost pro evropské trhy. Výsledkem je řešení, které nestárne v papírových specifikacích, ale neustále se vyvíjí ruku v ruce s reálnými hrozbami.
Bezpečnost jako konkurenční výhoda
Zajištění kontinuity výroby a ochrany infrastruktury před vzdušnými hrozbami již není teoretickou otázkou. Pro majitele průmyslových podniků, správce energetických sítí i představitele samospráv se protidronová ochrana stává standardní součástí řízení rizik. Ještě než začne platit zákon, mají možnost zmapovat možné hrozby a „úzká“ místa a připravit či zaškolit své pracovníky na možnosti zásahu.
S‑Tech Group
Skupina dodává komplexní řešení ochrany proti novým formám hrozeb a boje. Těžištěm jsou bezpilotní řešení a protidronová obrana. Pod jednou střechou má celý řetězec od motorů a komponent přes platformy, autonomii a konektivitu po software pro velení a řízení a kompletní dodávku. Celý dodavatelský řetězec i data drží pod vlastní evropskou kontrolou.
S‑Tech Group drží jednotlivé vrstvy řetězce bezpilotních systémů ve vlastních firmách. Motory vyvíjí a vyrábí Astravidya, komponenty Componentas, konektivitu ARDyx, palubní autonomii Noontide Systems, efektory a softwarovou integraci Cyber Drone Solutions a Czechia Systems, která zároveň dodává kompletní systémy ochrany proti dronům.
Skupina vznikla v roce 2024. Založila ji Anna Růžičková, která je i její ředitelkou.
Česko má díky technologickému zázemí skupiny S‑Tech Group a pokročilé legislativě jedinečnou příležitost nebýt pouhým odběratelem cizích technologií, ale stát se lídrem v ochraně kritických aktiv. Bezpečnost a schopnost bleskového přizpůsobení novým hrozbám se tak stávají novou konkurenční výhodou českého průmyslu.
S‑Tech Group je strategickým partnerem mezinárodního veletrhu a konference Future Forces Forum, jež se koná 19. až 23. října na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech. Skupina tam otevře vlastní inovační pavilon se stánky svých firem, Czechia Systems vystavuje v Hale 5. Murmus zde bude k vidění v kompletní sestavě, včetně velitelského vozidla s radarem a vozidel se záchytnými drony, a tým Czechia Systems bude na místě konzultovat konkrétní profily hrozeb pro průmyslové areály, energetické uzly i veřejné akce. Odborná část programu, včetně bloku věnovaného robotické válce a protidronové ochraně, probíhá 21. až 23. října.
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