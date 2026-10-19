Papež Lev XIV. v sobotu odpoledne kolem opustil římskou Gemelliho nemocnici, kde byl v úterý operován, a vrátil se do Vatikánu. Lékaři papeži odebrali část plíce a diagnostikovali mu nádor. Už v neděli papež vystoupil před věřícími. Z okna svého bytu v Apoštolském paláci s nimi odrecitoval modlitbu Anděl Páně.
„Přeji si poděkovat všem, kteří se v těchto dnech za mne modlili. Opravdu jsem pocítil vaši podporu, děkuji,“ uvedl papež. Na svatopetrském náměstí si ho podle Vatikánu přišlo poslechnout na 15 tisíc lidí. „Jak víte, po překonání této choulostivé práce se postupně vrátím ke svým aktivitám,“ dodal papež. Zvláštní poděkování pak při krátkém proslovu vyjádřil lékařům a zdravotnickému personálu římské Gemelliho nemocnice.
Papež oznámil, že podstoupí hospitalizaci a zákrok minulou neděli. Do nemocnice odjel v úterý a téhož dne ho lékaři i operovali. Vatikán v úterý večer oznámil, že chirurgové Lvovi odebrali dolní lalok pravé plíce a diagnostikovali u něj rakovinu. Operace trvala přibližně 90 minut a neprovázely ji komplikace.
Otevřenou otázkou zůstává, jak se první vážnější zdravotní komplikace 71letého papeže dotkne jeho vlády, která začala loni v květnu. Podle médií by papež mohl odložit listopadovou cestu do Latinské Ameriky. Do Uruguaye, Argentiny a Peru má zamířit v první polovině listopadu. Vatikán zatím neoznámil, že by se na plánu cokoli měnilo.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit