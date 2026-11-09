Do konce letošního roku bude mít průběhové měření nainstalované milion domácností. Postupně se montuje odběrným místům se spotřebou nad šest megawatthodin, ale mají ho také zákazníci s fotovoltaikou nebo ti, kteří jsou zapojeni do sdílení. V následujících letech pak přibudou miliony dalších, postupně také dojde i na domácnosti s nižší spotřebou. Zákazník pro nové měření nemusí nic dělat, distributor změnu provede sám a zdarma.
Změna typu měření sama o sobě nemá žádný dopad na výdaje domácnosti, představuje však vstupní bránu do oblasti nové energetiky, která umožňuje efektivnější a chytřejší hospodaření s energiemi. Protože domácnosti s průběhovým měřením mohou využívat tarify s proměnlivou cenou k optimalizaci své spotřeby. Stačí si vybrat správný tarif.
Spotové tarify: flexibilita s rizikem
Velcí dodavatelé v Česku musí už od loňského roku nabízet takzvané spotové tarify, jejichž cena se odvíjí od aktuální tržní hodnoty elektřiny. Tyto produkty však nejsou vhodné pro každého. Ceny elektřiny se totiž mění každou čtvrthodinu, a to i výrazně. Sice mohou být i záporné, ale ve špičkách také několikanásobně narůst. Navíc jsou zveřejňovány vždy jen den dopředu, což komplikuje plánování spotřeby. Pro běžnou domácnost je taková míra volatility obtížně zvládnutelná. Navíc letos se netypicky objevovaly vysoké ceny i v červnu, kdy klimatizace jely naplno a navýšila se spotřeba a naopak klesala výroba, v Německu nefoukalo a některé evropské jaderné elektrárny snižovaly v extrémních teplotách výrobu. Mimo ni má vliv také geopolitická situace.
Dynamický tarif: předvídatelnost bez kompromisů
Alternativu představuje nový Dynamický tarif od ČEZ Prodej, který kombinuje výhody proměnlivých cen s předvídatelností. Cena elektřiny se mění v průběhu dne, ale každý den stejně. Domácnosti tak mají jasně daná časová pásma, kdy je elektřina levnější, a mohou tomu přizpůsobit svou spotřebu, protože zákazník ví, že jsou ceny typicky nižší přes poledne a v noci. V létě jsou pak ceny ještě o něco výhodnější. Přesný rozpis pásem si domácnosti mohou vyvěsit třeba na ledničku, aby měly přehled, kdy nejvíc ušetří.
Zákazníci tak těží z výhod tržního modelu, aniž by podstupovali riziko cenových šoků. Z pilotního provozu vyplývá, že 90 procent domácností s Dynamickým tarifem šetří, a to v průměru 10 procent nákladů na silovou elektřinu. „Dynamický tarif u zákazníků, kteří hledají tarif s proměnlivou cenou, jednoznačně vede. Zájem o něj je u nás desetkrát větší než o spotovou variantu,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
Zkušební režim: ochrana spotřebitele
Vzhledem k tomu, že produkt je na trhu nový, ČEZ umožňuje zákazníkům si Dynamický tarif nejprve vyzkoušet, aby si ověřili, že je pro ně vhodný. V rámci zkušebního režimu se cena odvíjí od stávajícího produktu zákazníka a během dne se pohybuje v rozmezí od ‑50 procent do +25 procent.
Každý měsíc zákazník dostává přehled o tom, jak se mu daří šetřit díky přesunu spotřeby podle pásem tarifu. Pokud se mu naopak nedaří, dostane v rámci přehledu také radu, jak by se mohl v příštím měsíci zlepšit. Doporučován bývá především přesun spouštění energeticky náročných domácích spotřebičů, jako jsou myčka, pračka nebo sušička. Zákazníci si také například mohou předehřívat dům v brzkých hodinách, aby byl připraven na ranní provoz, nebo o víkendu nabíjet elektroauto ve výhodných poledních časech.
Pokud zákazník během zkušebních 11 měsíců dosáhne úspor, ČEZ mu je vyplatí na účet. Navíc získá nabídku na finální Dynamický tarif, který už je samostatným produktem. Pokud by měl naopak platit více, rozdíl uhradí ČEZ. Zákazník tak není vystaven žádnému finančnímu riziku.
Mezinárodní kontext: inspirace ze severu
V zahraničí jsou tarify s proměnlivou cenou běžné. Velkou penetraci těmito tarify hlásí například Skandinávie. Norové jsou na špici Evropy ve využívání elektromobilů a elektřinu využívají hojně také k vytápění svých domovů. Jejich vysoká spotřeba je tak důvodem k tomu si pořídit tarif, kde mohou v některých pásmech ušetřit. Ze zbytku Evropy jsou tarify s proměnlivou cenou oblíbené například v Belgii. Naopak ve Francii, Portugalsku nebo Německu je rozšíření těchto tarifů nízké – často kvůli nedostatečnému pokrytí chytrými měřiči.
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