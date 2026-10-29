Před měsícem zemřela Petra Wünschová, neúnavná bojovnice za práva dětí a zakladatelka Centra Locika. V médiích i na sociálních sítích se okamžitě objevila vlna kondolencí a vzpomínek na ni. Ale většina lidí její jméno předtím, než zemřela, neznala. Lze bez nadsázky říct, že větší slávy se jí dostalo po její smrti než za života. „To mě velmi mrzí. Přála bych si, aby slova chvály a obdivu za to, co pro ohrožené děti vykonala, Petra mohla slyšet ještě za svého života,“ říká její nejbližší spolupracovnice a zastupující ředitelka Centra Locika Magdaléna Černá.
Petra Wünschová společně s dalšími bojovníky za dětská práva stojí za tím, že se v Česku opravdu nahlas začalo mluvit o tom, že bít nebo jakkoli tělesně trestat děti není normální a nakonec se jim – po více než desetileté snaze – tuto formulku konečně podařilo dostat i do zákona.
Kdo ve skutečnosti byla a za co všechno bojovala Petra Wünschová? Dočkáme se toho, že se změní postoj české veřejnosti k násilí na dětech a že dát dítěti facku nebo pár přes zadek nebude považováno za normální?
Co se dočtete dál
- Jak Wünschová začínala.
- Proč bylo tak těžké prosadit do zákona nepřijatelnost fyzických trestů.
- Jak se v Česku vyvíjí postoj k tělesným trestům.
- Jaké měla plány do budoucna.
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