Tělesné tresty jsou už v Česku nepřijatelné. Řada rodičů se však místo nich může uchylovat k zákazům, výhrůžkám nebo na dítě křičí, protože v krizových situacích, jako je třeba odchod do školky nebo hádka mezi sourozenci, nevědí, jak si poradit lépe. Podle psycholožky Terezy Tetourové z Centra Locika to jde i jinak – pomáhá zaměřit se na několik věcí. S rodiči řeší i to, jak dětem nastavit jasné hranice.
Co se dočtete dál
- Co dělat ve vyhrocených situacích místo křiku a výčitek.
- Jak reagovat, když dítě bije sourozence nebo kreslí po zdi.
- Čím se dítěti nastavují hranice.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace