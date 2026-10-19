Sílu lidského těla zná jako málokdo v Česku. Fyzioterapeut Michal Novotný dlouhé roky objížděl největší tenisové turnaje ATP, kde se staral o hvězdy jako Rafael Nadal, Roger Federer nebo Novak Djoković. Nyní pracuje sám na sebe, rukama mu prošli třeba fotbalisté Sparty Praha, Interu Milán, tým Red Bullu z extrémních sportů, hollywoodští herci při přípravě na natáčení nebo nové naděje českého tenisu v čele se Sárou Bejlek. Kromě toho se vrhnul i na psaní odborných knih.
Na konci října mu v nakladatelství Albatros vychází nová, která nese název Vychovej hrdinu s podtitulem Jak vychovat silné, zdravé a odolné dítě. „Kniha není primárně o výchově dětí. Je především o tom, co bychom my jako rodiče měli dělat, aby nás děti kopírovaly. Málo si to uvědomujeme, ale děti hledají vzory. Proto rodiče musí začít u sebe, svého životního stylu a pohybu, aby dětem byli dobrými vzory. Pak teprve bude dítě silné, zdravé a odolné,“ popisuje v rozhovoru s HN Novotný, sám otec pěti dětí. Kniha vychází jak z jeho profesních a rodičovských zkušeností, tak z cyklu přednášek „Dvanáct tajemství, jak se stát hrdinou“ na základních školách pro prvňáky a druháky.
Co se dočtete dál
- Jak vychovat odolné a zdravé dítě.
- Co když dítě nechce sportovat.
- Jak by měl vypadat ideální pohyb dítěte.
- Jak by se měl životní styl rodičů změnit.
- Jak být dobrým vzorem.
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