Dělat domácí úkoly bývá náročné nejen pro děti, ale i pro rodiče. Snaží se být trpěliví a nezlobit se na ně, když jim něco nejde, ale po celém dni často ztrácí nervy. U dětí – zejména těch starších – zase může být problém, že jim chybí motivace nebo že nevědí, jak se efektivně učit. Získat tuto schopnost jde ale podle odborníků v každém věku. Jaké jsou tedy podle expertů rady a zkušenosti z praxe, které fungují a pomáhají dětem i rodičům přípravu do školy zvládat lépe?

Určitě je výhodou rozvíjet schopnost učení co nejdříve. A dítě by se postupně mělo naučit přebírat za školní výsledky zodpovědnost.

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Co se dočtete dál

  • Jaké chybě se vyvarovat.
  • Co dělat, když se dítě u úkolů či učení vzteká a odmítá je dělat.
  • Jak motivovat starší děti k učení.
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