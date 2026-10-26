Každá generace obvykle uplatňuje trochu jiný styl výchovy. A podobně jako v módě i ve výchově se staré styly znovu vracejí. Na přelomu milénia začali převládat rodiče, pro které se jejich dítě stalo projektem, středem dění. Zejména matky tak obvykle zajišťovaly neustálý rozvoj svých dětí, chránily je, aby se jim na hřišti něco nestalo, měly vždycky při ruce svačinky v biokvalitě a kupovaly jim jen vzdělávací dřevěné hračky. Jenže přístup takzvaných alfa matek často vedl k jejich vyhoření a podle vědeckých studií ani dětem neprospíval.

Nyní čím dál víc přibývá takzvaných beta matek. Ty si řekly dost a zvolily mnohem uvolněnější přístup. 

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Co se dočtete dál

  • Co o vrtulníkové výchově a hyperpečujících matkách říkají vědecké výzkumy.
  • Jaké jsou znaky beta matek.
  • V čem vidí psychologové riziko výchovy beta matek a v čem je naopak chválí.
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