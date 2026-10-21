Třístranné mírové rozhovory mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Bezpečnostní záruky, obnova Ukrajiny i restart obchodní výměny s Kremlem, do které by se podle amerických představ měla zapojit rovněž Evropa. Také tyto body podle zdrojů blízkých jednání přednesl během středeční návštěvy Petrohradu washingtonský vyjednavač Steve Witkoff ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.
V pořadí devátá schůzka mezi Putinem a Witkoffem trvala tři hodiny a odehrála se v rodném městě ruského prezidenta. Přinesla i bizarní okamžik, když přítel šéfa Bílého domu z golfu pronesl: „Říkáte, že můj prezident, prezident Trump, je lidumil. Vy jste také lidumil, pane, proto před vámi smekám.“ Realitní magnát vystupující jako zmocněnec Donalda Trumpa použil slovo „humanitarian“ pro vůdce, který jen na Ukrajině nechal podle OSN zabít od začátku invaze až 18 tisíc civilistů. Ani na amerického lídra se tato charakteristika z řady důvodů nehodí – viz útoky na imigranty či válka s Íránem.
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- Proč Witkoff létá mezi Oslem a Petrohradem?
- Jak Rusko reagovalo na americkou vstřícnost?
- Jak Witkoff přišel na to, že jsou Trump s Putinem „lidumilové“?
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