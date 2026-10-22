Před několika týdny dotáhl prodej letecké společnosti Smartwings turecké skupině Pegasus Airlines. Obchod byl oficiálně dokončený 1. října a podle dřívějších informací měl hodnotu 3,8 miliardy korun. Nyní má český byznysový matador Jiří Šimáně na dosah další miliardový exit. Do finále jde prodej významné části jeho podnikatelské skupiny Unimex Group.
Majitele totiž brzy změní přední tuzemská síť obchodů pro kutily Uni Hobby. Předmětem prodeje se stanou dvě společnosti – Uni Hobby, která obchody provozuje, a také společnost UH Stores, jíž patří nemovitosti, ve kterých hobbymarkety fungují.
Co se dočtete dál
- Jaká může být cena.
- Proč obchody Pražák kupuje.
- Na jaké transakce navazuje.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace