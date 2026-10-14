Německý řetězec hobbymarketů OBI nečekaně přichází o svého šéfa. Sebastian Gundel, který společnost poslední čtyři roky vedl, přechází k jednomu z jejích největších evropských konkurentů. Od února se stane generálním ředitelem britské skupiny Kingfisher. Jeho odchod přichází v citlivé chvíli, kdy OBI rozšiřuje síť prodejen a mění svou obchodní strategii. Německý rodinný holding Tengelmann-Gruppe, který řetězec většinově vlastní, na oznámení Britů reagoval ještě týž den. Gundel podle něj odchází „po vzájemné dohodě“.
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