Více než rok trval prodejní proces, který ve čtvrtek dostal definitivní tečku. Prodej pěti kancelářských budov pod hlavičkou Riverside Karlín je největší nemovitostní transakcí letoška a potvrzuje, že Radomír Lapčík, zakladatel bankovní skupiny Trinity, má s realitami velké plány. Prodávajícím je rakouská skupina CA Immo.

Projekt Riverside Karlín, který se začal budovat v roce 2003, tvoří budovy Mississippi House, Amazon Court, Nile House, Missouri Park a Danube House. Posledně jmenovaný je z uvedených budov nejznámější díky ikonickému trojúhelníkovému tvaru s ostrým nárožím i úvodní scéně bondovky Casino Royale a nedávno prošel kompletní rekonstrukcí. „Atraktivitu budovy potvrzuje i to, že byla plně pronajatá již několik měsíců před dokončením rekonstrukce,“ říká Radim Římánek, managing director realitního portfolia v Trinity Group.

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