Brazilci si v neděli zvolí prezidenta, rozhodují mezi současnou hlavou státu Luizem Lulou da Silva a pravicovým senátorem Fláviem Bolsonarem. Výsledky druhého kola prezidentské volby v páté nejlidnatější zemi světa budou nervózně vyhlížet i ve dvou českých firmách. Pro loterijní skupinu Allwyn miliardáře Karla Komárka a technologickou společnost Livesport, poskytující rychlé sportovní informace, je totiž regulace tamního trhu důležitým faktorem ovlivňujícím jejich byznys – od konce září se tu jejich příjmy ze dne na den úplně vypařily.

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Co se dočtete dál

  • Jaký dopad má prezidentský zákaz online sázek na byznys Allwynu, Livesportu či start-upu Oddin.gg.
  • Co říká Allwyn svým investorům.
  • Co říká šéf Livesportu i Oddinu.
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