Ač prezident z let 2019 až 2023 Jair Bolsonaro musí za pokus o puč po minulých prohraných volbách 27 let zůstávat v domácím vězení se sledovacím náramkem na kotníku, může se stát, že Brazílii po čtyřech letech povede opět muž se stejným příjmením. Jmenuje se Flávio, je mu 45 let, doposud byl senátorem za stát Rio de Janeiro a jako prvorozenému ze svých pěti potomků mu patriarcha rodu říká „Jednička“. Vítězství, i když těsné, mu přisuzují i průzkumy, sází na něj řada odborníků či trhy.
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