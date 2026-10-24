První krok k faktickému zestátnění České televize a Českého rozhlasu je tady. Vládní poslanci na nočním jednání protlačili přes první čtení návrh zrušení rozhlasových a televizních poplatků a převod financování jim nepohodlných veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Jde nesporně o největší politický, ale i společenský konflikt nejen tohoto volebního období. Vláda si de facto objednala stávku televize a rozhlasu a zároveň masové protesty veřejnosti. Proč to udělala, jaké budou výsledky a důsledky tohoto kroku?
Co se dočtete dál
- Proč Andrej Babiš a spol. zaútočili za veřejnoprávní média právě teď.
- Čeho ve skutečnosti chtějí dosáhnout a proč opravdu nejde jen o změnu financování.
- Jaký je širší kontext akce a o co se nyní v Česku ve skutečnosti hraje.
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