První krok k faktickému zestátnění České televize a Českého rozhlasu je tady. Vládní poslanci na nočním jednání protlačili přes první čtení návrh zrušení rozhlasových a televizních poplatků a převod financování jim nepohodlných veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Jde nesporně o největší politický, ale i společenský konflikt nejen tohoto volebního období. Vláda si de facto objednala stávku televize a rozhlasu a zároveň masové protesty veřejnosti. Proč to udělala, jaké budou výsledky a důsledky tohoto kroku?

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Co se dočtete dál

  • Proč Andrej Babiš a spol. zaútočili za veřejnoprávní média právě teď.
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