České domácnosti letos těží ze zlevňování potravin. Tento příznivý trend se ale může poměrně rychle vyčerpat. Vedle slabší domácí úrody a dražších energií se totiž na obzoru rýsuje další riziko: mimořádně silné El Niño, které bude podle předpovědí na přelomu roku kulminovat.
Oteplení Tichého oceánu v rovníkové oblasti mění rozložení srážek a teplot po celém světě. Nevede nutně k plošnému propadu globální úrody. Nebezpečný je spíše souběh výpadků několika důležitých plodin v různých regionech. Nejvíce ohrožené jsou rýže, cukr, palmový olej, káva a kakao, v některých oblastech také kukuřice a další obiloviny. Podle ekonomů Société Générale mohou dopady na zemědělství a inflaci vrcholit s několikaměsíčním zpožděním a přetrvávat i během roku 2027. Odhad ECB naznačuje, že přechod od běžného k silnému El Niño může zvýšit světové ceny potravinářských komodit až o devět procent, přičemž dopad vrcholí zhruba po 16 měsících. Aktuální El Niño má podle meteorologů dosáhnout dokonce velmi silné intenzity.
Výchozí situace přitom vůbec není komfortní. Ceny obilovin, hnojiv a energií již rostou. Každé zdražení samozřejmě nelze připsat počasí. El Niño se však může přidat k dražším energiím, problémům v dopravě či celním opatřením a jejich účinky zesílit.
Ceny energií startují inflaci. Česko bude patřit mezi nejpostiženější
V Česku se vyšší světové ceny nepromítají do obchodů okamžitě. Přenos tlumí kurz koruny, zásoby i dlouhodobější smlouvy. Domácí cenový řetězec už ale vysílá první signály obratu a letošní úroda většiny základních plodin byla podle ČSÚ meziročně o 15 až 20 procent nižší. V naší prognóze proto po letošním poklesu čekáme příští rok růst cen potravin, nápojů a tabáku o 3,6 procenta a zrychlení celkové inflace z 2,1 k horní hraně tolerančního pásma, tedy třem procentům. El Niño představuje riziko ještě vyšších hodnot.
Pro ČNB by šlo o nepříjemnou kombinaci. Potraviny dosud inflaci tlumily, zatímco ceny služeb zůstávají zvýšené. Pokud se potravinový příspěvek otočí, bude restriktivní působení úrokových sazeb na místě. Počasí sice centrální banka neovlivní, musí však zabránit tomu, aby se jeho dopady promítly v očekáváních, mzdách a cenách.
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