Nejvyšší české vědecké ocenění, Národní cenu vlády Česká hlava, letos získá informatik Jan Černocký. Vláda to v pondělí podle výsledků svého zasedání schválila na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Ta vládě doporučila Černockého ocenit na začátku září za jeho významný přínos v rozvoji moderních řečových technologií s využitím umělé inteligence.
Jan Černocký je profesorem informatiky a vedoucím Ústavu počítačové grafiky a multimédií na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Založil a vede výzkumnou skupinu BUT Speech@FIT, která se pod jeho vedením podle RVVI zařadila mezi světově respektovaná centra výzkumu řečových technologií.
Černocký podle RVVI rovněž významnou měrou přispěl k rozvoji metod zpracování řeči, rozpoznávání mluvčího a zpracování přirozeného jazyka, včetně průkopnických neuronových přístupů, které ovlivnily současný rozvoj umělé inteligence.
Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO), který RVVI předsedá, je Národní cena vlády Česká hlava „českou pomyslnou nobelovkou“. „Oceňuje vědce, kteří posouvají hranice poznání a svými výsledky zvyšují prestiž České republiky ve světě. Právě takové osobnosti si zaslouží naši pozornost a uznání,“ uvedl Havlíček k Černockého nominaci.
Loni ocenění získal parazitolog Julius Lukeš z Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za svůj celoživotní přínos vědeckému výzkumu v biologii parazitů a za mimořádný vliv na českou i mezinárodní vědeckou scénu.
Ocenění uděluje vláda od roku 2005 za mimořádné celoživotní výsledky ve výzkumu a vývoji a je s ním spojena finanční odměna milion korun.
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