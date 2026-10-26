Dron letící nad frontovou linií, ovladatelný na dálku a s bezchybným přenosem videa téměř až do okamžiku dopadu, se stal běžnou součástí války na Ukrajině. Satelitní systém Starlink se pro zemi bránící se ruské agresi stal klíčovou součástí defenzivní strategie. Proto se v posledních dnech tolik řešilo, jak a proč Elon Musk nechal zpomalit jeho provoz kvůli porušení podmínek užívání (od víkendu běží bez omezení rychlosti).

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Co se dočtete dál

  • Kdo všechno Starlink používá.
  • Jaké mají plány.
  • A co chystá Musk.
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