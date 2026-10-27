Technologie vyvinuté ukrajinským obranným průmyslem se pomalu začínají propisovat do výzbroje NATO. Kyjev je při povolování spolupráce velmi opatrný, zatím z toho nejvíc těží Německo nebo Dánsko, které také zároveň patří i k největším podporovatelům Ukrajiny. Německá armáda se například podle deníku Financial Times chystá nakoupit ukrajinské řízené střely Bars, které patří k nejčastěji používaným zbraním při ukrajinských útocích na ruské rafinerie a další cíle.
Často jde o společný vývoj, z něhož mohou těžit armády NATO. Příkladem spolupráce evropských a ukrajinských firem je britsko-ukrajinský start-up s českými penězi Occam Industries, který se také představil minulý týden na veletrhu Future Forces Forum v Praze.
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- Co je základní princip „levné“ AI v dronech, které mají trefit cíl.
- Jak dnes start-up pomáhající Ukrajině vydělává peníze.
- Jak některé armády NATO přistupují k budování dronových jednotek.
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