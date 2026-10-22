Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek připustil, že Evropa je aktivnější ve snaze začít mírová jednání ohledně Ukrajiny. Zároveň server Politico napsal, že evropské vlády se dohadují, kdo by Evropu při takových jednáních zastupoval – a prst míří nejčastěji na finského prezidenta Alexandera Stubba. „Přímý hovor mezi evropskými lídry a Putinem se může odehrát brzo,“ napsal dokonce Gideon Rachman, komentátor deníku Financial Times.
Evropskou aktivitu vybudila proruská otočka prezidenta Donalda Trumpa po nedávném hovoru s ruským lídrem Vladimirem Putinem následovaná na dálku vedenou ostrou výměnou názorů mezi Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
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- V jakém stavu jsou mírová jednání.
- Jaké nové drony Ukrajinci vyvíjejí.
- Jak probíhá rychlý inovační cyklus.
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