Úterní jednání Rady Českého rozhlasu ze začátku provázely rozpaky a zmatky. A to kvůli průběhu jednání, kdy místy ani sami radní nevěděli, jak správně postupovat. Z plánu zvolit předsedu a místopředsedu rady pak úplně sešlo. V rozhlase mezitím panuje obava, že nová rada bude mít blíž k současné vládní koalici, která proti veřejnoprávním médiím brojí. Řešily se i útočné výroky na jejich adresu ze strany šéfa SPD Tomia Okamury, a to za přítomnosti nově zvoleného radního, influencera Jakuba Jíry. Ten má k předsedovi Poslanecké sněmovny blízko.
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