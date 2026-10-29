Malým obcím, které spojí síly a budou společně zřizovat základní nebo mateřské školy, by už od příštího září mohly přitéct miliony korun navíc. V některých případech dokonce desítky milionů ročně. Vláda jim chce zvýšit podíl z vybraných daní a finančně je tak motivovat ke spolupráci. Slibuje si od toho omezení roztříštěnosti českého školství. V Česku totiž funguje přes 3500 obecních základních škol, z nichž polovinu navštěvuje méně než 180 žáků. Jenže peníze navíc mají malé obce získat na úkor ostatních samospráv. A těm se takový plán nelíbí.
Ministerstvo školství připomíná, že třetinu obecních základních škol navštěvuje méně než 50 žáků. Jenomže zatímco větší města mohou své menší školy sloučit, malé obce tuto možnost nemají. „Vyžaduje to spolupráci zřizovatelů z venkova i měst. Tu jako ministerstvo podpoříme,“ řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).
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