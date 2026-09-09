Starostové a hejtmani se obávají, že se stát bude stále více snažit přenést některé své výdaje na samosprávy. V době, kdy vláda čelí kritice i ze strany koaličních partnerů za navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun, totiž leží na účtech obcí a krajů přes 620 miliard korun. A kabinet už dal najevo, že z nich může mít prospěch stát.
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš v srpnu například vzkázal krajům, že příští rok mohou zapomenout na čtyři miliardy od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu silnic. „Máte dost peněz, máte peníze na účtech,“ řekl premiér.
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- Co vzkazuje vláda obcím a krajům.
- Jak by se mohla zmocnit části peněz na účtech samospráv.
- Co na to říkají města a obce.