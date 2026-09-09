Starostové a hejtmani se obávají, že se stát bude stále více snažit přenést některé své výdaje na samosprávy. V době, kdy vláda čelí kritice i ze strany koaličních partnerů za navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun, totiž leží na účtech obcí a krajů přes 620 miliard korun. A kabinet už dal najevo, že z nich může mít prospěch stát.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš v srpnu například vzkázal krajům, že příští rok mohou zapomenout na čtyři miliardy od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu silnic. „Máte dost peněz, máte peníze na účtech,“ řekl premiér.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Co vzkazuje vláda obcím a krajům.
  • Jak by se mohla zmocnit části peněz na účtech samospráv.
  • Co na to říkají města a obce.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.