Motoristé chtěli zásadně omezit inkluzi v českých školách a dát ředitelům právo odmítat například i děti s dyslexií. Jejich návrhy, které by mohly zasáhnout vzdělávání desetitisíců dětí, ale ministr školství Robert Plaga (ANO) odmítal. Nyní se s Motoristy dohodl na kompromisu. Ustoupil jim ve třech požadavcích z pěti. Ty mimo jiné omezují možnost rodičů obcházet s dětmi více pedagogicko-psychologických poraden. Další změny posílí pravomoci ředitelů škol. Motoristé výměnou podpoří Plagovu novelu měnící pravidla přidělování asistentů pedagoga.
Co se dočtete dál
- Které body se do novely doplní a co to bude znamenat pro školy a pro rodiče.
- Jak ministři popsali diskusi ohledně revize inkluze.
- Jak ministři reagovali na spekulace o odvolání Plagy.
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