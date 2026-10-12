Motoristé před týdnem stopli projednávání novely zákona, která má změnit princip přidělování asistentů pedagoga do škol. Podle nich jsou změny v novele nedostatečné, chtějí větší revizi inkluze, což v předvolebním programu slibovali svým voličům. Návrhy na změny v pondělí představili na koaliční radě, HN dokument získaly. Motoristé v něm například požadují, aby ředitel spádové školy mohl odmítnout přijmout ke vzdělávání žáka třeba se zrakovým či sluchovým postižením nebo lehčím mentálním postižením. Jinou školu by pak dítěti musel sehnat kraj. 

A v návrzích jdou ještě dál. Chtějí do jara příštího roku připravit další novelu, podle níž by měl mít ředitel právo odmítnout i žáky s mnohem méně závažnými problémy – třeba s dyslexií či dysgrafií, ale i děti po dlouhé nemoci. O návrzích mají znovu jednat ve středu. 

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Co se dočtete dál

  • Co všechno obsahují návrhy Motoristů.
  • Před čím varují odborníci.
  • Co na to ministr školství Robert Plaga.
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