Když poslední dobou myslím na hlavní město Spolkové republiky, stále častěji se mi na mysl vkrádá německá klasika. Ne, nikoliv na Heinricha Heineho. Tak zlé to se mnou není. Spánek mám zatím dobrý. Myslím na slavnou Marlene Dietrich. Ta, jak známo, měla v Berlíně svůj kufr. A jinak nic. Po takovém kufru jsem po celá desetiletí, přesněji od doby, co jsem měl tu čest sloužit první čtyři roky svého diplomatického života v Berlíně, toužil také.
Až do nedávné doby. Teď se místo toho spíše spolu s Marlene tážu: řekni, kde můj Berlín je, kde může být? Hlavně mě ale zajímá zjistit: co se k čertu mohlo stát!
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