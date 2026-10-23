Nastupující levicová koalice v Berlíně chce převést velká soukromá bytová portfolia do veřejného vlastnictví. SPD, Zelení a Die Linke se dohodly na společném návrhu, který by městu umožnil převzít byty od společností vlastnících ve městě více než 10 tisíc bytů. Výše kompenzace by byla omezena na celkovou částku 16 miliard eur, což je zhruba třiapůlkrát méně, než by činila reálná tržní cesta.
Nutno dodat, že nejde o první návrh v tomto duchu. O převedení bytů za nižší než tržní cenu od velkých majitelů na město se v různých podobách jedná od roku 2021.
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