Peníze na první byt mohou vypadat jako jednoznačně dobrý skutek. Dokud se neozve sourozenec, který stejnou pomoc nedostal. Příspěvek na podnikání zase může skončit sporem o to, zda šlo o dar, půjčku nebo investici, za kterou rodiče smějí mluvit do vedení firmy. Právě při takových rozhodnutích se ukazuje, co všechno chybí k rodinnému majetku vedle dostatečného zůstatku na účtu.
Americký psycholog a poradce podnikatelských rodin Dennis Jaffe se dlouhodobě zabývá tím, jak rodiny dokážou společný majetek spravovat po více generací. V práci o přípravě nástupců, která vychází z rozhovorů se zástupci více než sedmdesáti bohatých rodin, obrací pozornost od samotných peněz k lidem, kteří o nich mají rozhodovat. Vedle majetku se podle něj musí rozvíjet také schopnosti členů rodiny a jejich ochota spolupracovat.
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- Proč může dobře míněný příspěvek na bydlení rozdělit celou rodinu.
- Jak bohaté rodiny připravují děti na peníze a co z toho lze využít i bez milionů.
- Kdy se rodičovská pomoc mění v právo rozhodovat o životě dospělých dětí.
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