Které neřesti se dají platit ze společných peněz domácnosti a které ne? Toto neobvyklé téma řešily soudy při rozvodu pražských manželů Nataši a Jana V. Že to není jednoduchá otázka, ukázalo to, že ani po osmi letech není spor u konce, a minulý měsíc do něj dokonce musel zasáhnout Nejvyšší soud. Ten se nakonec zastal podváděné manželky.
Co se dočtete dál
- Proč původně soud došel k tomu, že náklady na erotické služby jsou oprávněným výdajem rodiny.
- Jaký argument vytáhl Nejvyšší soud, když jeho rozhodnutí zrušil.
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