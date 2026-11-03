Drahé energie, geopolitické otřesy a slabé Německo. Česká ekonomika má dost důvodů klopýtat. Přesto ve třetím čtvrtletí zrychlila mezikvartální růst na 0,5 procenta. Odolnost ukazuje i průmysl. Za prvních osm měsíců výroba vzrostla o 2,1 procenta a říjnový index PMI, měřítko nálady ve zpracovatelském průmyslu, vystoupal nejvýše od ruské invaze na Ukrajinu.
Kde se tato odolnost bere? Primárně ve schopnosti přizpůsobit se. Část tuzemských exportérů místo čekání na německé oživení hledá nová odbytiště – a na řadě trhů se jí daří velmi dobře. Nezdravou závislost na jediném trhu nelze odbourat přes noc, solidní růst vývozů na jiné evropské a zčásti i mimoevropské trhy je ale pozitivní zprávou. Dlouhodobě se daří automobilovému průmyslu, novým motorem se stává také obranný průmysl.
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