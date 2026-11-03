Radit, jak na rovnost žen a mužů v Česku, bude vládě Andreje Babiše (ANO) nový tým. Vláda osmnáctičlenný seznam schválila v pondělí. V zatím neveřejném dokumentu, který HN mají k dispozici, se ale objevují i lidé, kteří vyvolávají rozpaky některých expertů.
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