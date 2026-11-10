Na válkou postiženou Ukrajinu zamířila česká obchodní mise. Vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) na ní doprovodí desítky podnikatelů a šéfů firem. Havlíček bude jednat s několika ukrajinskými ministry o energetice a obnově země. Mise odjela v úterý, program potrvá několik dnů. V delegaci je včetně novinářů přes sto lidí. Podle ministerstva průmyslu jde o největší podnikatelskou misi, jakou resort od začátku invaze uspořádal.

Jednání s ukrajinskými ministry se budou týkat převážně byznysu, infrastruktury, technologií a budoucí rekonstrukce země, která už pátým rokem čelí ruské agresi. Na programu je návštěva tří měst, setkání se proto zúčastní také hlavy místních samospráv. Šéfové firem se pak zúčastní dvou podnikatelských fór.

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Co se dočtete dál

  • Které společnosti tvoří konečné složení delegace.
  • Které projekty v energetice, dopravě a infrastruktuře jsou v jednání.
  • Jak budou vypadat podmínky a rozsah záruk z programu Ukraine Recovery Guarantee.
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