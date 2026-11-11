Prezident Petr Pavel zkritizoval neúčast českých vojáků na aliančním cvičení pomoci poválečné Ukrajině. „Já skutečně nevím, co bylo důvodem neúčasti českých vojáků, nicméně nepovažuji to za šťastné. Bavíme se tu o ukončení konfliktu a o garancích pro Ukrajinu. Mám pocit, že bychom se něčeho takového měli účastnit,“ řekl prezident. Má samozřejmě pravdu, přestože v poslední době se začala ve veřejném prostoru objevovat tvrzení, že pravd, pokud jde o reakci na ruský útok na Ukrajinu, může být vícero.
Co se dočtete dál
- Proč je jedno, jak k absenci českých vojáků na cvičení v Polsku došlo?
- Jak důležité je, abychom se aliančních akcí účastnili?
- Proč je ošidné říkat, že v reakci na ruský útok na Ukrajinu existuje více „pravd“?
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