Prezident Petr Pavel nepovažuje za šťastnou neúčast českých vojáků na cvičení Koalicja 26.2, kde mají armády 11 evropských zemí v příštích dvou týdnech v Polsku trénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká republika by se takového úsilí měla účastnit, řekl prezident novinářům před středečním jednáním s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
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O české neúčasti napsaly v pondělí servery Aktuálně.cz a Ekonomický deník s odkazem na vyjádření předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury na Facebooku. Okamura v pondělí po jednání koaliční rady na dotaz ČTK uvedl, že v koalici je shoda na tom, že čeští vojáci nebudou cvičit pro podporu Ukrajiny a ani nebudou na Ukrajině.
Pavel neví, co bylo důvodem toho, proč se vojáci nemají účastnit. „Nepovažuji to za šťastné, protože se tady bavíme o situaci po ukončení konfliktu, tedy jakým způsobem budeme zajišťovat bezpečnost našich zemí, ale i garance pro Ukrajinu. Mám za to, že by se Česká republika takového úsilí měla účastnit,“ uvedl.
Okamura ve videu na Facebooku uvedl, že o neúčasti na cvičení rozhodla vláda. „My nebudeme posílat české vojáky z českých rodin na to, aby řešili konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. To opravdu naše vláda dělat nebude, takže i z toho vyplývá ten náš postoj, že naši vojáci se toho cvičení neúčastní a ani se nebudou účastnit,“ řekl v pondělí předseda SPD novinářům na dotaz ČTK.
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Serveru Aktuálně.cz později Okamura řekl, že Česko nedostalo na cvičení oficiální pozvánku. „Armáda ČR se cvičení Koalicja 26.2 účastní na štábní úrovni prostřednictvím svých příslušníků působících na operačních velitelstvích v Paříži a v Lyonu,“ dodal mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Vyplývá to podle něj ze zapojení do takzvané koalice ochotných.
Cvičení v Polsku podle Aktuálně.cz organizují Británie a Francie, jeho cílem je procvičit logistické aspekty budoucího nasazení. „Hlavní úsilí by se soustředilo na obnovu a posílení ukrajinských ozbrojených sil, čímž by se armáda dostala do co nejsilnější možné pozice k odstrašení případné budoucí ruské agrese – a v případě nutnosti i k obraně proti ní,“ citoval server britské ministerstvo obrany. Zúčastnit se má téměř 5000 vojáků, a to z Polska, Španělska, Turecka, Švédska, Belgie, Nizozemska či Německa.
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