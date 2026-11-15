Zdanění českých rafinerií, které bude platit jen polský majitel litvínovského Unipetrolu, je po pátečním jednání sněmovny zase o krok blíž. Jak to dopadne, není pochyb. Současná koalice zoufale potřebuje peníze do rozpočtu a rafinerie, navíc plně v zahraničním vlastnictví, jsou snadná oběť. Mnohem větší nejistota a napětí panuje kolem dalších sektorových daní, které chce předseda vlády Andrej Babiš uvalit na banky a zřejmě i ostatní obory české ekonomiky, v nichž se podle něj vydělává až příliš.

Ministři, kteří jsou za ekonomiku zodpovědní, se zatím buď schovávají, nebo se točí jako korouhvička. Oni totiž svému premiérovi oponovat nebudou a jen splní, co po nich chce. Kdo se tedy Babišovi při zavedení sektorových daní může postavit?

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