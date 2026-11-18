Digitalizace plateb přináší nesporné výhody. Hotovost ale rozhodně nemizí a stále se podílí přibližně 45 až 50 procenty na celkové sumě plateb v České republice. Její význam navíc nelze posuzovat pouze podle toho, kolik lidí platí kartou nebo mobilem. Dostupnost hotovosti se totiž v posledních letech stává také otázkou bezpečnosti státu.
Hotovost představuje zálohu při výpadku elektřiny, internetu nebo elektronických plateb. Pomáhá ale i v situacích, jako je válka, které jsme si ještě donedávna v našem regionu nedokázali představit.
Co se dočtete dál
- Jak se změnila dostupnost hotovosti v ČR?
- Kdo má nést zodpovědnost za zajištění dostupnosti hotovosti?
- Jaké legislativní modely k zajištění přístupu k hotovosti použily jiné země?
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