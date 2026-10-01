Zhoršující se přístup k hotovosti v menších obcích začíná být problém, kterého si nelze nevšímat. Úbytek poboček pošty je veřejně známý, ke slovu se ale čím dál víc hlásí i omezování hotovostních přepážek v bankách a nahlas se mluví také o budoucím úbytku bankomatů.

Řešení přitom nemusí ležet jen na bankách – prostor pro systematické řešení leží na regulátorech, pro spolupráci a hledání alternativ je zase nevyhnutelné zapojení obcí či místních podnikatelů. Pokud se ukáže, že společenský přínos služby přesahuje to, co se vejde do čistě obchodní kalkulace jejího provozovatele.

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Co se dočtete dál

  • Kde a proč ubývají bankomaty?
  • Jak zohlednit společenský přínos hotovosti?
  • Jak definovat standard dostupnosti hotovosti ze strany státu?
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