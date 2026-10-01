Zhoršující se přístup k hotovosti v menších obcích začíná být problém, kterého si nelze nevšímat. Úbytek poboček pošty je veřejně známý, ke slovu se ale čím dál víc hlásí i omezování hotovostních přepážek v bankách a nahlas se mluví také o budoucím úbytku bankomatů.
Řešení přitom nemusí ležet jen na bankách – prostor pro systematické řešení leží na regulátorech, pro spolupráci a hledání alternativ je zase nevyhnutelné zapojení obcí či místních podnikatelů. Pokud se ukáže, že společenský přínos služby přesahuje to, co se vejde do čistě obchodní kalkulace jejího provozovatele.
Co se dočtete dál
- Kde a proč ubývají bankomaty?
- Jak zohlednit společenský přínos hotovosti?
- Jak definovat standard dostupnosti hotovosti ze strany státu?
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