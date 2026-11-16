Při pohledu na to, jak politici přizpůsobují svá rozhodnutí snaze o znovuzvolení, se nabízí otázka, zda by nebylo lepší mít na chvíli vládu, kterou bychom po roce prostě „stáhli“. Proč?
Řada opatření, která by zemi dlouhodobě prospěla, se nikdy neuskuteční právě kvůli obavám politiků o voličské hlasy nebo o to, co za „virvál“ by z nich udělali jejich političtí konkurenti. A navíc pod tíhou politického cyklu zhruba rok či dva před volbami často přicházejí relativně štědrá či jinak podbízivá rozhodnutí. A protože politici nemají skutečný skin in the game, za rozhazovačnost a nezodpovědnost zpravidla nezaplatí, ani když nás začnou dluhy a úroky pořádně kousat do oblasti hýždí.
Co tedy zkusit přechodnou nepolitickou vládu, kterou bychom po roce odvolali a její představitele se zlatým padákem poslali třeba do Karibiku?
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